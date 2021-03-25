Otel odasında çifte ölüm

İstanbul'da bir otel odasında biri kadın iki kişi ölü bulundu. Hiranur Korkmaz ve Muhammet Osman Gürlek'in cesetlerinin yanında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. Gürlek ve Korkmaz'ın ölüm nedenlerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Şişli, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki küçük bir otelde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Otel görevlileri son birkaç gündür otelin dördüncü katındaki bir odada kalan Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek'in, (38) geçtiğimiz pazartesi günü otelden ayrılmaları gerekirken odadan çıkmadıklarını fark etti. Dün akşam saatlerinde oda kapısından seslenen görevliler içeriden bir cevap alamadı. Bunun üzerine görevliler resepsiyonda bulunan yedek anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Otel görevlileri odada iki kişinin cesedi ile karşılaştı. Hiranur Korkmaz'ın cansız bedeni yatağın üzerinde görülürken Osman Gürlek'in cansız bedeni de banyoda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin vücutlarında, herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Odada yapılan incelemede ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. 2 kişinin cesedi, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çifte ölümün sırrı, otopsiden sonra çözülecek. Polis otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.