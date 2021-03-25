Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Park halindeki LPG'li otomobil yandı
Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:55

Park halindeki LPG'li otomobil yandı

İHA
Park halindeki LPG'li otomobil yandı

'nın ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi üzerinde park halinde bulunan Elvan Ö.'ye ait 42 AFN 573 plakalı LPG'li otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Park halindeki LPG'li otomobil yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA