Rögar kapağı cinayetinde flaş gelişme! O davada karar çıktı

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına tutuklu müşteki sanık Şeker Şimşek ve müşteki sanık Zeki Öğrek katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
'İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN YATIYORUM'
Müşteki sanık Zeki Öğrek savunmasında kendisinin Şeker Şimşek'e ateş etmediğini, elinden silahı alarak polise teslim ettiğini söylerken 'Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını benim de beraatime karar verilmesini talep ediyorum' dedi.
Müşteki-sanık Şeker Şimşek ise savunmasında 'Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İşlemediğim bir suçtan bir seneden fazladır yatmaktayım. Takdir mahkemenindir.' şeklinde konuştu.
30 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Duruşma sonu mahkeme, müşteki sanık Şeker Şimşek'i önce "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Şimşek'in eyleminin haksız tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getiren mahkeme, sonrasında müşteki sanık Şimşek'in 2 kez "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplamda 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
BİR SUÇTAN BERAAT ETTİ
Ayrıca mahkeme, sanık Şeker Şimşek'in diğer müşteki sanık Zeki Öğrek'e ve müşteki Emrah Öğrek'e karşı işlediği iddia edilen 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan inandırıcı bir delil elde edilmediğine kanaat getirerek beraatine hükmetti. Mahkeme, müşteki sanık Zeki Öğrek'in ise diğer müşteki-sanık Şeker Şimşek'e karşı işlediği iddia edilen 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verdi.