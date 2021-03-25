Rögar kapağı cinayetinde flaş gelişme! O davada karar çıktı

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına tutuklu müşteki sanık Şeker Şimşek ve müşteki sanık Zeki Öğrek katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN YATIYORUM'

Müşteki sanık Zeki Öğrek savunmasında kendisinin Şeker Şimşek'e ateş etmediğini, elinden silahı alarak polise teslim ettiğini söylerken 'Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını benim de beraatime karar verilmesini talep ediyorum' dedi.

Müşteki-sanık Şeker Şimşek ise savunmasında 'Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İşlemediğim bir suçtan bir seneden fazladır yatmaktayım. Takdir mahkemenindir.' şeklinde konuştu.

