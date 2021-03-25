‘Sağlık altyapımızla büyük iş başardık’

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) tarafından Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen "Kovid-19 Salgını ve Sağlık Politikaları" temalı 2021 Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi'nin açılışında konuştu.Pandemi sebebiyle bir yıldır insanlığın sıkıntı yaşadığına ve bundan kurtulmak için mücadele ettiğine işaret eden Koca, salgının refah düzeyi bakımından iddialı hatta örnek gösterilen ülkelerin bile sağlık sistemlerini felç edecek seviyeye ulaştığını vurguladı. Koca, salgın nedeniyle Türkiye'de 30 bin, dünyada 2 milyon 700 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek "Bununla birlikte tanı konmamış vakalar ve kısıtlılıkların getirdiği riskler nedeniyle daha ne kadar can kaybı olduğunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.Koca, birçok ülkenin sağlık sisteminin çaresizlik içine düştüğü günlere Türkiye'nin hazırlıklı girdiğini ifade ederek şu bilgileri verdi: "Tedavi ve halk sağlığı hizmetlerinde çalışan deneyimli kadrolarımızla beraber, çağdaş ihtiyaçları gözeten güçlendirilmiş sağlık altyapımızın desteği ile büyük bir iş başardık. Bu toplantı vesilesi ile bir kez daha bilim insanlarımızla hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükümetimizin şehir hastaneleri vizyonu ile inşa edilen tesisler ve güçlü sağlık yatırımları bu dönemde hepimiz için ayrı bir gurur vesilesi oldu."Bakan Koca, "Hepimiz, son bir yılda çok önemli olaylar yaşadık, tecrübeler kazandık. Başından sonuna her aşamasıyla geleceğimiz açısından detaylıca incelenmesi, dersler çıkarılması gereken bir dönemin içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA