Sağlık çalışanları ve eczacılara 3 ay daha ulaşım ücretsiz

Kamu ve özel sektör sağlık çalışanlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için geçen yıl aldığı kararı uzattı. Bu kapsamda sağlık çalışanları ve eczacılar 3 ay süreyle belediye otobüslerinden, tramvay ve deniz ulaşımından ücretsiz yararlanabilecek.

3 AY UZATILDI

Pandemiyle mücadelede ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım imkanı sağlamıştı. Halen devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat hakları kullanımı sağlık çalışanları ve eczacılar için 3 ay süreyle uzatıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYURDU

Kararı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sağlık çalışanları ve eczacılar 3 ay süreyle belediye toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeye devam edecek.