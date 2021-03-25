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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Samatya cinayeti davasında karar çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Samatya cinayeti davasında karar çıktı
Samatya'da 9 yıl önce Ermeni asıllı Türk vatandaşı Maritsa Küçük'ü öldüren Murat Nazaryan'ın, Yargıtay'dan dönen davasında karar çıktı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmaya, tutuklu sanık Murat Nazaryan ve Maritsa Küçük'ün ailesinin avukatı ile Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkeme, Ermeni asıllı Türk vatandaşı sanık Nazaryan hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Yargıtay, Aile Bakanlığı avukatının davadan haberdar edilmemesi nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.
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Samatya cinayeti davasında karar çıktı
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