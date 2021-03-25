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Giriş Tarihi: 25.3.2021 10:51

'da 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

'nın ilçesinde "Tasarlayarak Öldürme” olayı ile ilgili 13 yıldır aranan 2 kişi JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri Şanlıurfa'da 2002 yılında "Tasarlayarak Öldürme" olayı ile ilgili 13 yıldır aranan İ.K. ile A.K. isimli şahısları uzun süreli bir takibe aldı. Ekiplerin ulaştığı bilgi sonrası, aranan şahısların içinde bulunduğu araç fiziki takibe alındı.

Uzun süren kovalamaca sonrası cinayetten aranan İ.A. ve A.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. "Tasarlayarak Öldürme" suçundan yakalanan şahıslar sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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Şanlıurfa'da 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı
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