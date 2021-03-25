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Giriş Tarihi: 25.3.2021 16:01

'da elektrik sobasından çıkan yangın eve küle çevirdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da elektrik sobasından çıkan yangın eve küle çevirdi

’nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir evde elektrik sobasından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden evdeki vatandaşlar yangına müdahale ederken bir yanda da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına altı. Yaşanan yangında ölen veya yaralanan olmazken evde büyük çapta hasar meydana geldi.

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Şanlıurfa'da elektrik sobasından çıkan yangın eve küle çevirdi
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