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Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:41

'nın sabah geleneği tepsi yemeği

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'nın sabah geleneği tepsi yemeği

’nın asırlık geleneklerinden olan tepsi yemekleri, hem göze hem damağa hitap ediyor.  Şanlıurfa sabah kahvaltılarında bile fırın tezgahlarında tepsi eksik olmuyor.

Şanlıurfa'nın asırlık geleneklerinden olan tepsi yemekleri, hem göze hem damağa hitap ediyor. Şanlıurfa sabah kahvaltılarında bile fırın tezgahlarında tepsi eksik olmuyor.

Şanlıurfa genelinde her gün binlerce tepsi yemeği, mahalle fırınlarındaki odun ateşinde pişirilerek, sofralara sunulurken, sabah kahvaltılarında bile tepsi geldiği için fırıncılar da gelen yemek pişirme talebine yetişmekte zorlanıyor.

Sabah, öğle, akşam günün her vakti fırına tepsi içinde pilav, balık, Harran kubbe, patlıcan, patates, biber, domates gönderilen kentin adıdır. Şanlıurfa ilk başlarda dışarıdan gelenleri şaşırtan bu durum burada yaşam ise vatandaşların yaşam tarzı.

Kent genelde fırıncılar ücretsiz pişirilen tepsilerin yanında alınan ekmeklerden para kazanıyor. Özellikle akşam saatlerinde tepsiler fırınlarda bir dağ gibi yığın halini alıyor. Sabah kahvaltılarına yazın isot, domatesi ve patlıcan yoğunluktayken, kış ve ilkbahar ayında patates çeşidi tepsiler öne çıkıyor.

Şanlıurfalıların vazgeçemediği fırına tepsi yemeği gönderme geleneğinden dolayı şehirdeki fırınlar, günün her saatinde yoğun olarak çalışıyor. Fırın ustaları, bu geleneğin yalnızca Şanlıurfa'da olduğunu belirterek, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu söyledi.

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Şanlıurfa'nın sabah geleneği tepsi yemeği
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