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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:21 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:22

hayatı: AK Parti MKYK'ya seçilen , kaç yaşında ve aslen nereli?

Seda Sarıbaş hayatı: AK Parti MKYK'ya seçilen Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım tamamlanırken hayatı milyonların gündemine geldi. MKYK listesine girenler arasında sürpriz isimler arasında 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi tek tek açıklanırken , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Genç yaşı ve başarılarla dolu hayatıyla dikkat çeken Seda Sarıbaş’ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldığı biliniyor. Seda Sarıbaş annesi Trabzonlu, babası Adanalıdır.

Seda Sarıbaş son günlerin en çok gündeme gelen isimleri arasında bulunuyor. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi yapılırken Miss Turkey 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilen Seda Sarıbaş da MKYK listesinde olan isimlerden biri olarak dikkat çekti. İsimlerin açıklanmasının ardından Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranmaya başlandı. Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırladığı 75 kişilik MKYK listesinde adı geçen Seda Sarıbaş hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor. Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

Baba tarafım Adanalı, anne tarafım Trabzonlu ben doğma büyüme İstanbul'da ikamet ettik. Evlendikten sonra Aydın'a geldim. 2006'da Aydın'a geldik, 2016 hala Aydındayız. Eğitimler; şöyle Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açık Öğretimde Adalet, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı. Şimdide Adü'de Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yaptım.

Ticarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşimde akaryakıtı bilmiyordu, Bende akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim'de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor.

Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

MKYK'DA BİR TÜRKİYE GÜZELİ DE YER ALDI

50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isimden oluştu. Önceki dönemden 21 ismin çizik yediği yeni MKYK listesine girenler arasında sürpriz isimler de yer aldı. Bunlardan biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.

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Seda Sarıbaş hayatı: AK Parti MKYK'ya seçilen Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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