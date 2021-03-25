Seda Sarıbaş hayatı: AK Parti MKYK'ya seçilen Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Seda Sarıbaş son günlerin en çok gündeme gelen isimleri arasında bulunuyor. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi yapılırken Miss Turkey 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilen Seda Sarıbaş da MKYK listesinde olan isimlerden biri olarak dikkat çekti. İsimlerin açıklanmasının ardından Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranmaya başlandı. Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırladığı 75 kişilik MKYK listesinde adı geçen Seda Sarıbaş hayatı ile ilgili detaylar şöyle;