Seri operasyonlarla yakalandılar! 42 şüpheli gözaltında!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına düzenlenen seri operasyonlarda 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Peş peşe baskın düzenlenen adreslerde beş farklı türde dört kilo 199 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 20 sentetik ecza, 42 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca, 60 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 80 lira nakit para bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.