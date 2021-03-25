SİBERAY’dan sosyal medya için ailelere dört uyarı

Aileler çocuklarını sosyal medyadaki tehlikelerden korumak için doğru yöntemleri seçemeyebiliyor. Bu da çocuk ile ebeveyn arasında gerilime neden oluyor. Kimi aileler ise çok koruyucu yaklaşıp sosyal medya yasağı getirebiliyor. Peki, ebeveynler çocuklarının sosyal medya kullanımında neler yapmalı ve ailenin bu konudaki rolü ne?

SOSYAL MEDYA İÇİN AİLELERE DÖRT UYARI

Bu soruya cevabı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) verdi. SiBERAY, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin ailelerin dikkat etmesi gereken hususları dört adımda sıraladı.



"Çocuklarda Sosyal Medya Kullanımı ve Ailenin Rolü" başlıklıyla uyarılarda bulunan SİBERAY, ailelerin çocuklarının sosyal medyada kaldığı süre için zaman planlaması yapması gerektiğinin altını çizdi.



Ailelerin çocuklarla sosyal medya için doğru yöntemlerle sağlıklı iletişim kurmaları gerektiğini belirten SİBERAY, internet hakkında ailelerin bilgi sahibi olması gerektiğini de vurguladı. Ayrıca SİBERAY, sosyal medya için yapılan ebeveyn kontrol araçlarını ailelerin kullanması gerektiğini belirtti.



İŞTE KISACA DÖRT ADIMDA AİLELERİN ROLÜ

1: Zaman planlaması yapın

2: Doğru yöntemlerle sağlıklı iletişim kurun

3: İnternet hakkında bilgi sahibi olun

4: Ebeveyn kontrol araçları kullanın