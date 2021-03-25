Siirt’te çiftçilere 60 bin adet tüplü Bıttım fidanı dağıtılacak

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının ilimize özel sağladığı kaynakla desteklenen proje ile 670 bin tl tutarında 60 bin adet tüplü bıttım fidanı dağıtılacaktır. Proje ile 2700 dekar Siirt Fıstığı bahçeleri oluşturulacaktır. İlimiz ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacak projeden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz Siirt Tarım ve Orman İl/ilçe müdürlüklerine başvurabileceklerdir. Siirt tarımına ve çiftçilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.