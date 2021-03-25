Şırnaklı gençler halaylar eşliğinde askere uğurlandı

Sabah saatlerinde askere gidecek gençler aileleri ile beraber Silopi ilçe otogarında toplanmaya başladılar. Gençler daha sonra otobüs saatleri gelinceye kadar müzik eşliğinde halay çekmeye başladılar.

İlçe otogarında aileleri ve sevenlerinin uğurladığı 2001/1C tertip gençler, asker olmanın heyecanını yaşadı. Otobüs hareket saati gelince asker adayları aileleri ile vedalaşarak görev yapacakları şehirlere uğurlandılar. Askere gidecek olan gençlerden Sait Ergüven vatani görevini yapmak için Hatay Serinyolda komanda birliğine gideceğini ve orada birliğine teslim olacağını söyledi. Sait Ergüven bütün arkadaşlarına şimdiden hayırlı teskereler dilediğini söyledi. Kardeşini askere göndermek için otogara geldiğini söyleyen Rabia İşcan kardeşinin Manisa'ya gideceğini ve orada vatani görevini yapacağını söyledi.

Rabia İşcan otobüs kardeşini halaylar eşliğinde askere uğurladığını kendine ve arkadaşlarına hayırlı teskereler dilediğini sözlerine ekledi. Yeğenini askere uğurlamaya gelen Selahattin Kalenderoğlu ise askere gidecek olan tüm asker adaylarına hayırlı teskerelere dilediğini söyledi.