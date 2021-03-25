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Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:57

Siverek’te kavga: 1 ölü 1'i ağır 2 yaralı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te kavga: 1 ölü 1'i ağır 2 yaralı

’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçenin Hürriyet Caddesi Lezgo parkı yakınlarında henüz belirlenmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan sopa ve bıçaklı kavgada Rıdvan Gez (31) olay yerinde hayatını kaybederken Levent Akpirinç (32) ağır yaralandı, Vedat Gez (37) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen Ambulanslarla Siverek Devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Vedat Gez Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kavgada ağır yaralanan Levent Akpirinç hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kavgada hayatını kaybeden Rıdvan Gez (31) Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki grup arasında belirlenmeyen bir nedenle meydana gelen bıçaklı kavga sonrası çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri meydana gelen bıçaklı kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Siverek’te kavga: 1 ölü 1'i ağır 2 yaralı
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