Son dakika: 15 yaşındaki kız annesine anlatınca iğrenç gerçek ortaya çıktı! İş adamı İrfan Pullukçu tutuklandı

İddiaya göre, cinsel istismar olayı yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Yine iddiaya göre, iş insanı İrfan Pullukçu, o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. C.N.K., yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

Bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İrfan Pullukçu, aile ile irtibatını kesmedi. Pullukçu, geçtiğimiz hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine, İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen jandarmaya giderek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak, cezaevine koyuldu.