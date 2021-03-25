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Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:13 Son Güncelleme: 25.3.2021 14:26

Son dakika: 15 yaşındaki kız annesine anlatınca iğrenç gerçek ortaya çıktı! İş adamı İrfan Pullukçu tutuklandı

DHA
Son dakika: 15 yaşındaki kız annesine anlatınca iğrenç gerçek ortaya çıktı! İş adamı İrfan Pullukçu tutuklandı

Bir kent bu skandalla çalkalanıyor... Son dakika haberine göre 'ın tanındık iş insanlarından olan İrfan Pullukçu, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, istismara uğrayan 15 yaşındaki C.N.K.'nın yaşadıklarını annesine anlatınca ortaya çıkmıştı. Küçük kızın ablası da 'fuhşa aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

İddiaya göre, cinsel istismar olayı yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Yine iddiaya göre, iş insanı İrfan Pullukçu, o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. C.N.K., yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

Bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İrfan Pullukçu, aile ile irtibatını kesmedi. Pullukçu, geçtiğimiz hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine, İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen jandarmaya giderek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

ABLASI DA TUTUKLANDI

Küçük kız, ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Pullukçu'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu'nun 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Vakaya ilişkin alınan bilgiyle birlikte Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, gerekli işlemleri tesis etmek üzere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçmiştir. Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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Son dakika: 15 yaşındaki kız annesine anlatınca iğrenç gerçek ortaya çıktı! İş adamı İrfan Pullukçu tutuklandı
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