Son dakika: 2.5 yıl önce evlat edinen çifte büyük şok! "Bu bizi çok korkutuyor"

'ONU GÖNLÜMÜZDE BÜYÜTTÜK'



Birlikte geçirdikleri 2.5 yılda Mustafa Kemal'e çok bağlandıklarını belirten Atakan Çatal, "Evladımızın biyolojik babasıyla ilgili Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden istenen raporda işsiz bir şekilde iki çocuğuna bakmaya çalıştığı ve bu çocuğa da bakabileceğine dair bilgi verildi. Buna istinaden bizi koruyucu aile bölümüne gönderdiler. Orada da baba itirazına devam etti ve 5 aydır çocuğumuzu vermemek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Onun elimizden alınacak olması bize büyük korku yaşatıyor. Ben onun biyolojik babası değilim, ama eşimle birlikte gönlümüzde büyüttük. Tüm aile bireyleri de onu çok seviyor" diye konuştu.