Son dakika | Ameliyat skandalı! İçinde unuttular, 6 yıl öyle yaşadı

SON DAKİKA SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Ameliyatın ardından doğurganlığını kaybeden, son ameliyatta ise ince bağırsağının bir kısmı alınmak zorunda kalan kadın, ilk operasyonu gerçekleştiren doktorlar hakkında savcılığa şikayette bulundu. Eşine karşı aile olma gerekliliğini yerine getiremediğini, her seferinde duyduğu ağrı sebebiyle aile hayatının zarar gördüğünü anlatan Mesude K. "Ölümle burun buruna geldim, yıllar önce yapılan bir hatanın acısını gençlik döneminde çekerek hayatım karardı.