SON DAKİKA | Fırat Delikanlı isimli şahıs, engelli genci öldüresiye dövüp sosyal medyada paylaştı! Fırat Delikanlı gözaltına alındı

Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın'a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.'den şikayetçiyim" dedi.

Fırat Delikanlı isimli kişi engellileri öldüresiye dövüp internete koydu | Video

MAĞDUR GENCİN ANNESİ KONUŞTU



Anne Şengül E., "Olaydan haberim yoktu. Bir gün sonra telefon geldi. Oğlum Engin E.'nin kanlar içinde bulunduğunu söylediler. Polisler İzmit'ten otobüse bindirdiler, Buradaki otobüs terminalden gidip, oğlumu aldım. Öldüresiye dövülen oğlumu o halde görünce deliye döndüm. Ağlayarak ağabeyinin evine getirdim. O da ağladı. Oğlumu öyle görmeye dayanamadım. Ben de bir anneyim. Hangi anne evladını böyle görmek ister. Oğlumu alıp, hastaneye gittik. Eşim de 3 ay önce yaşamını yitirdi. Oğulumu darbeden kişiler telefonla arayıp, daha önce de sözlü tacizde bulunuyorlardı. Yaşanan bu son olaydan sonra polise şikayetçi olduk" dedi.