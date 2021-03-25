SON DAKİKA | Fırat Delikanlı isimli şahıs, engelli genci öldüresiye dövüp sosyal medyada paylaştı! Fırat Delikanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi... Aydın'da meydana gelen olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Fırat Delikanlı ismiyle bilinen Fırat Kaya, eşcinsel olduğunu söylediği işitme engelli E.E.'yi öldüresiye döverek sosyal medya hesabından paylaştı! Kaya'nın daha önce de başka bir işitme engelli kişiyi dövdüğü görüntüler de ortaya çıktı! E.E. ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı ve şikayetçi olduğunu söyledi.
SAVCILIK AÇIKLAMADA BULUNDU
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Kocaeli ilinde engelli bir vatandaşımızın darp edilmesi olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Müşteki E.E. polis merkezine başvuru yaparak, 22.03.2021 tarihinde tehdit ve hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini ifade etmiş, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştur. Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer şüpheliler hakkında "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" ve " Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SON DAKİKA: GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberine göre olayla ilgili olarak aranan Fırat K isimli saldırgan Gölcük İlçesinde saklandığı bir ikamette, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı. 27 yaşındaki yaşındaki saldırganın polisten kaçmaya çalıştığı ve kovalamaca ile yakalandığı öğrenildi.
ENGELLİLERİ HEDEF ALMIŞ
Sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan görüntülerin ardından Kaya'ya ait olduğu ileri sürülen yeni bir video da ortaya çıktı. Videodaki Kaya olduğu iddia edilen kişi, karşısındaki işitme engelli bir vatandaşı darp ediyor.
Fırat Delikanlı isimli kişi engellileri öldüresiye dövüp internete koydu | Video
SEVGİLİSİNİ DE DARP ETMİŞ
Öte yandan birçok kullanıcı tarafından internette dolaşıma sokulan başka bir video daha ortaya çıktı. İddiaya göre Kaya, bir süre önce birlikte olduğu bir kadını da darp ederek hastanelik etmiş.
Video, Kaya tarafından darp edildiği ileri sürülen bir kadının hastanede çekilmiş görüntüleri yer alıyor.
150 TL'LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ
Yüzde 50 engelli E.E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Fırat K.'den şikayetçi olan E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı.
E.E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik.
SON DAKİKA! Aydın'da Fırat delikanlı isimli şahıstan engelli Engin Elekçi'ye kan donduran işkence görüntüleri | Video
Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat'la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat'ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat'tan istedim. Fırat'ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ
Bu sırada araya giren Fırat K.'nin kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen E.E.,"'Sen ne yapmaya çalışıyorsun' dedi. Ben de Fırat'a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu.
Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın'a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.'den şikayetçiyim" dedi.
Fırat Delikanlı isimli kişi engellileri öldüresiye dövüp internete koydu | Video
MAĞDUR GENCİN ANNESİ KONUŞTU
Anne Şengül E., "Olaydan haberim yoktu. Bir gün sonra telefon geldi. Oğlum Engin E.'nin kanlar içinde bulunduğunu söylediler. Polisler İzmit'ten otobüse bindirdiler, Buradaki otobüs terminalden gidip, oğlumu aldım. Öldüresiye dövülen oğlumu o halde görünce deliye döndüm. Ağlayarak ağabeyinin evine getirdim. O da ağladı. Oğlumu öyle görmeye dayanamadım. Ben de bir anneyim. Hangi anne evladını böyle görmek ister. Oğlumu alıp, hastaneye gittik. Eşim de 3 ay önce yaşamını yitirdi. Oğulumu darbeden kişiler telefonla arayıp, daha önce de sözlü tacizde bulunuyorlardı. Yaşanan bu son olaydan sonra polise şikayetçi olduk" dedi.
'ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM'
Oğlunu darp eden kişilerin kendisini de telefonla arayıp, tehdit ettiklerini ileri süren Şengül E., "Öldüreceğiz seni. Evini kurşunlayacağız' diyorlar. Kendi evimde korku içinde yaşıyorum. Cezaevinde diğer oğlumun 2 çocuğuna da ben bakıyorum. Öldürülmekten korkuyorum" diye konuştu.
Öte yandan olayın ardından götürüldüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nden darp raporu verilen Engin E., bugün annesiyle birlikte Zafer Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürek ifadeleri alındı