SON DAKİKA HABERİ: Fırat Delikanlı isimli şahıs, engelli genci öldüresiye dövüp o anı sosyal medyada paylaştı

Aydın'da, Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya isimli bir kişi, hayatını cehenneme çevirdiği engelli bir kişiye işkence ettikten sonra sosyal medya üzerinden o anları paylaştı. Fırat Kaya, işitme engelli E.E.'yi öldüresiye dövdükten sonra o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kaya, paylaştığı görüntülerin altına nefret ve homofobik içerikli bir not da ekledi.