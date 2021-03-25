Son dakika: İstanbul'da otel odasında ölü bulunmuşlardı! Sırrı çözüldü...

Kapıyı açmak istediğimizde arkadan sürgülü olduğunu gördük. Aynadan bir kadının yatak üzerinde yattığını gördük. Teknik elemanların yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğimizde kadının yatak üzerinde, erkeğin ise banyo girişince yattığını gördük" dedikleri öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hiranur Korkmaz ve Muhammet Osman Gürlek'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede ikilinin aldıkları kokaine bağlı öldükleri belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ: Polisi alarma geçiren olay! İstanbul'da 2 kişi otel odasında ölü bulundu

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu çiğ köfte dayağında flaş! Silah sayılacak...