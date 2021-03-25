SON DAKİKA: İstanbul'da polis baskını! 10 milyon TL'lik cinsel içerikli hap ele geçirildi

5 bin 600 adet cinsel içerikli ıslak mendil, 720 adet cinsel içerikli sprey, 701 bin 870 adet boş kutu, 160 bin adet etiket, 10 bin 452 adet boş şişe, 19 bin 650 adet kapak, 14 bin adet şişe valfi, 20 kilogram Lidokain adı verilen cinsel ilaç yapımında kullanılan etken madde ele geçirildi.