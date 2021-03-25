Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 25.3.2021 20:36 Son Güncelleme: 25.3.2021 20:36

sonuçları açıklandı mı? Online ile -

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri İdaresi (MPİ) ile ortaklığında - Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (25 Mart 2021) şans oyunu severler için açıklanıyor. 6 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeye sahip olan oyunu ile MPİ bayilerinde oynayarak kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler 25 Mart MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile ve ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta MP TV - Youtube canlı yayında şanslı numaraları belli olan Süper Loto sonuçları bugün yapılacak çekilişle şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler 6 Milyon Türk Lirası olan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin 25 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 MART)

Milli Piyango Online ile 25 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Mart Süper Loto sonuçları:




SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA