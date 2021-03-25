SYDV mütevelli heyeti seçimleri tamamlandı

2021 yılında SYDV mütevelli heyetinde görev yapacak 2 muhtarın yanı sıra 1 STK temsilcisi için Nesibe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda seçim yapıldı.

Yapılan seçimde sivil toplum kuruluşlarını temsilen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcisi Cevdet Ökenek seçildi.

143 MUHTAR SANDIK BAŞINA GİTTİ

Muhtarlar, bir yıl boyunca SYDV'de kendilerini temsil edecek kişi seçmek için bugün sandık başına gitti. 143 merkez ve kırsal mahalle muhtarının oy kullandığı seçimde Şekerli muhtarı Murat Azimoğlu 66, Taşıkara muhtarı Ali Gülel 40 oy alarak vakfın mütevelli heyetinde yer aldı. 37 oy alan Selimpınar mahalle muhtarı Mustafa Başak, listeye giremedi.

Vakfın mütevelli heyetinde 3 kişi seçimle belirlenirken Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun doğal başkan olarak görev yapıyor.

12 üyeli vakfın diğer doğal heyet üyeleri ise Kaymakamlık tarafından belirlenen 2 hayırseverin yanı sıra, Belediye Başkanı, Mal Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Müdürü, Tarım ve Orman Müdürü ile İlçe Müftüsü yer alıyor.