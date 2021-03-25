Taksici Melek

Balıkesir'inBandırma ilçesinde oğlu henüz 4.5 aylıkken eşinden ayrılan Melek Kutay, hayata tek başına göğüs germeye başladı. PVC kaplama, oto lastik sektörü ve matbaacılık gibi oldukça zor işlerde çalışan Kutay, son olarak taksiciliğe başladı. Bandırma caddelerinde direksiyon sallayan Kutay, erkekleri şaşırtırken kadınlara ise güç ve ilham kaynağı oluyor. Çalıştığı hiçbir işe 'yapamam' demeden başladığını ve başarılı olduğunu söyleyen Kutay, "Bir yola 'ben yaparım' diye çıkarsanız kesinlikle başarırsınız. Kadın isterse yapar. Her kadının kendi hikâyesi vardır. Benim hikâyemi örnek alsınlar ve başarsınlar" dedi.