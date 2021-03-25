Tam 75 gün entübe kaldı ve koronavürisü yendi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) çalışan Şakir Bozkurt üç ay kadar önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Bozkurt, 75 gün entübe olarak yoğun bakımda yatarak tedavi gördü. Bozkurt, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Şakir Bozkurt, kendisiyle büyük bir özveri ile ilgilenen, manevi desteğini esirgemeyen mesai arkadaşlarını ziyaret etti. Bozkurt, gerçekleştirdiği ziyarette Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Klinik İdari sorumlusu Prof. Dr. Ali Fuat Erdem ve ekibi ile bir araya geldi. Prof.Dr.Erdem ve ekibi, Bozkurt'u sağlıklı ve ayakta görmekten duydukları memnuniyeti ileterek , tekrar geçmiş olsun dileklerini bildirdi.