Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tam 75 gün entübe kaldı ve koronavürisü yendi
Giriş Tarihi: 25.3.2021 16:48

Tam 75 gün entübe kaldı ve koronavürisü yendi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Tam 75 gün entübe kaldı ve koronavürisü yendi

'da koronavirüse yakalanan ve 75 gün korona nedeniyle entübe olarak tedavi olan SEAH Personeli Şakir Bozkurt, Covid-19’u yenmeyi başardı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) çalışan Şakir Bozkurt üç ay kadar önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Bozkurt, 75 gün entübe olarak yoğun bakımda yatarak tedavi gördü. Bozkurt, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Şakir Bozkurt, kendisiyle büyük bir özveri ile ilgilenen, manevi desteğini esirgemeyen mesai arkadaşlarını ziyaret etti. Bozkurt, gerçekleştirdiği ziyarette Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Klinik İdari sorumlusu Prof. Dr. Ali Fuat Erdem ve ekibi ile bir araya geldi. Prof.Dr.Erdem ve ekibi, Bozkurt'u sağlıklı ve ayakta görmekten duydukları memnuniyeti ileterek , tekrar geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tam 75 gün entübe kaldı ve koronavürisü yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA