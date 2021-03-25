Tunceli’de kar yağışı etkili oldu, 52 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de dün etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Pülümür'de 23, Mazgirt'te 11, Hozat'ta 8, Nazımiye'de 6, Çemişgezek'te 3 ve Ovacık İlçesi'nde 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli'nin Pülümür İlçesi ile Erzincan arasında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi.