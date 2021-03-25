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Giriş Tarihi: 25.3.2021 16:24 Son Güncelleme: 25.3.2021 16:25

’da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

DHA
Ukrayna’da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

’nın başkenti ’de Ocak ayında itfaiye personeli tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye, binbaşı rütbesi de verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 28 Ocak'ta bir binanın girişinde donmak üzereyken itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından bulunarak kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye özel üniforma yaptırıldığı ve binbaşı rütbesi verildiği açıklandı. Kiev İtfaiyesi'nden Chivas'ın hikayesine yönelik yapılan açıklamada, "Bir anda, sevgi dolu bir aile, bakım, üniforma, isim ve hatta özel bir binbaşı unvanı kazandı. O zamandan beri Chivas, yani 'farelerin fırtınası', kurtarıcısının ofisinde yaşıyor" denildi.

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Ukrayna’da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
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