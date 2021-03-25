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Giriş Tarihi: 26.3.2021 00:27

'de yoldan çıkan ambulans devrildi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ümraniye'de yoldan çıkan ambulans devrildi

'de aldığı hastayı hastaneye sevk eden ambulans kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıya devrildi

Olay, 23.30 sıralarında Site Site Mahallesi Edip Sokak'ta meydana geldi. Bölgede bulunan bir yerden hasta alan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise bağlı Fatih U'nun kullandığı 34 BH 5437 ambulans, Edip Sokak üzerinde daralan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yara almadan kurtulduğu kazada ambulanstaki hasta yaralandı. Kalbi durduğu öğrenilen hastaya kalk masajı yapıldı. Hasta olay yerine gelen başka bir ambulasla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Ümraniye'de yoldan çıkan ambulans devrildi
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