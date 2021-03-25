Üsküdar’da 2 önemli proje, Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı

Üsküdar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılan bir törenle yeni bir gençlik ve spor merkezi ile stadyumu daha İstanbullulara kazandırdı. Üsküdar Ferah Mahallesi'nde yer alan merkezde gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Prof. Dr. Raşit Küçük yer aldı. Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi ile birlikte kapsamlı yenileme çalışmalarından geçirilen Beylerbeyi Stadyumu'nu aynı anda İstanbulluların hizmetine sunan Üsküdar Belediyesi, bir günde 2 önemli projesini Bakan Kasapoğlu'nun teşrifiyle İstanbullulara hediye etti. Açılış sırasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na hediye takdiminde bulundu.

Açılış töreninde Üsküdar'ın sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin sembolü olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu güzel beldemize böyle güzel bir imkanı kazandırmak bizler için ayrı bir onur. Bu güzel tabloda katkısı olan başta belediyemize, değerli çalışma arkadaşlarıma ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu değerli eser Üsküdar'a ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gençlik için hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayret gösteriyoruz" dedi.

Yaptığı konuşmada yarınların Türkiye'sinin ve dünyasının gençlerle çok daha aydınlık ve refah olacağına inandıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençliğin her zaman yanında olacağız. Gençlik merkezlerimizin sayısı her geçen gün artmakta. Gençlerimizle geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Belediyelerimiz bizim en büyük paydaşımız. Onlarla birlikte yaptığımız çalışmalar bize ayrı bir güç veriyor. Bu sinerjinin gençlik çalışmalarımız ve spor yatırımlarımız özelinde çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu mekanlarımızın 7-24 çalışması en büyük temennimiz. Bu tesis, özel bir tesis. Hocamızın ismi en özeli tabii ama bununla birlikte gençlik ve spor anlamında toplumun tüm kesimlerini kuşatan bir özelliğe sahip. Şehrin tam göbeğinde erişilebilirlik açısından çok uygun. Gençlik demek toplum demek. Burası aynı zamanda bir aile merkezi. Sporu tabana yayma noktasında Üsküdar Belediyemizin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu performans takdire şayan. Amacımız herkesin spora erişimini en güçlü şekilde sağlamak. Spor sağlık demek, kötülüklerle mücadele etmek demek."

'BU TESİS YILLAR BOYUNCA HİZMETE DEVAM EDECEK'

Üsküdar Belediyesi'nin Raşit Küçük ismiyle bereketlenen çok kıymetli bir esere imza attığını belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, "Bu tesis, önemli çalışmaların yapılacağı güzel bir eser olarak yıllar boyunca hizmetine devam edecektir. Siyasetçiler olarak bizler milletimizin hem eğitim hem gençlik spor faaliyetleri anlamında imkanlarını geliştirmek, manevi ve ahlaki anlamda da gençlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir gayret içerisindeyiz. Burada en büyük desteği veren de yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız. Burada Üsküdar'da çok değerli çalışmalara imza atıyorlar. Sayın başkanımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üsküdar kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise "İlimin, irfanın ve sanatın merkezi olarak niteledikleri Üsküdar'ın, sporun merkezi olma noktasında ilerlediğini ifade eden Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "89 bin 900 sporcuyla İstanbul'da en fazla lisanslı sporcuya sahip ilçeyiz. Bütün gayretimiz, çabamız bunu daha da artırma yönünde. Ortak bir misyon ve vizyonun idarecileri olarak şunun farkındayız ki spordan kötülük gelmez. Gençleri sporla buluşturduğumuz sürece kötülüklerden uzak tutarız" diye konuştu.