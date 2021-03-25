Uyuşturucular yakıt deposundan çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı üzerine harekete geçti. Daha önce plakası tespit edilen otomobil narkotik polisi tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunamadı.

Bunun üzerine ekipler yakıt deposunu söktüklerinde 5 adet pet şişe içerisine zulalanmış 5 kilo gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili N.A. gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucu madde olan metamfetamin kullanımının tehlikeli olduğunu ve ölümlere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. EGM yaptığı açıklamada, metamfetaminin çok tehlikeli olduğu, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni veya diğer ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olduğu belirtildi.