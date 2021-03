Uzmandan ailelere uyarı: Koronavirüs down sendromlularda...

'KURALLARA UYUYORUZ'



Down sendromlu oğlu olan Nevin Ural da pandemi döneminde aldıkları önlemi şöyle anlattı: "Bu dönem, hepimiz için zorlu geçiyor. 20 yaşındaki oğlum Can'dan dolayı daha çok zorlandığımı söyleyebilirim. Down sendromluların bağışıklık sistemleri diğer bireylere göre daha düşük. Can için vitamin takviyeleri yaptık, kurallara uyduk. Evden dışarı çıkmadık ve misafir kabul etmedik. Bu konuda Can da çok bilinçliydi. Dikkatli olmak için sosyal hayattan tamamen kendimizi soyutladık. Oysa Can çok sosyal bir çocuktu, çalışıyordu ve hayatın içindeydi bu yüzden evde kalmak onu zorladı. Koronavirüs hastalığını atlatamayan çok fazla down sendromlu olduğunu duyduk. Çok üzülüyoruz" diye konuştu.