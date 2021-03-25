Vali Karaömeroğlu’nun annesi toprağa verildi

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun annesi Zehra Karaömeroğlu, önceki gün İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zehra Karaömeroğlu için memleketi Rize'de cenaze töreni düzenlendi. Merkez Sahil Camisinde kılınan cenaze namazına, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Rize Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zehra Karaömeroğlu, merkeze bağlı Küçükköy köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.