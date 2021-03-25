Yağ tenekesinde kömür yakan 3 işçi zehirlendi

Merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında kalan Yalçın M, Yusuf U. ve Muzaffer A, ısınabilmek için kapağını kestikleri yağ tenekesine kömür doldurdu. Kömürü teneke içinde tutuşturan 3 işçi arkadaş, çıkan duman nedeniyle zehirlendi. Bodrumdan gelen duman üzerine içeriye giren bina sahipleri 3 genci baygın halde görünce 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi durduğu belirlenen Yalçın M.'ye kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Durumları olan 3 kişi baygın halde bodrumdan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Bodrumda inceleme yapan polis ekipleri halen duman çıkaran yağ tenekesi içerisinde yakılan kömürü dışarıya çıkararak söndürdü. Hastaneye kaldırılan 3 işçinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken olayın görgü tanığı bina sahibi yaşlı kadın, "Bunlar işçi, oğlumun yanında çalışıyorlar, çatı işi yapıyorlar. Bugün kar yağdığı için gitmemişler işe. Üşümüşler, fırından kömür almışlar zehirlemişler. Biri benim oğlum diğer ikisi işçi" diyerek gözyaşı döktü.