Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadın son anda kurtarıldı
Giriş Tarihi: 25.3.2021 10:09

Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

’da 3 katlı bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Evin 2’nci katına yaşayan 86 yaşındaki felçli ve yaşlı kadın İtfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla son anda evden çıkarıldı.

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde Cüneyt Teccal'a ait olan 3 katlı evin ilk katından dumanlar yükselmeye başladı.

İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına aldı. O sırada binanın ikinci katında felçli ve kalp pili kullanan 86 yaşındaki Ayşe Teccal dumandan etkilenmeye başladı. Yaşlı kadını itfaiye ve polis ekipleri son anda binadan çıkardı. Sedyeye konulan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadın son anda kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA