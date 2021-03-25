Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde Cüneyt Teccal'a ait olan 3 katlı evin ilk katından dumanlar yükselmeye başladı.

İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına aldı. O sırada binanın ikinci katında felçli ve kalp pili kullanan 86 yaşındaki Ayşe Teccal dumandan etkilenmeye başladı. Yaşlı kadını itfaiye ve polis ekipleri son anda binadan çıkardı. Sedyeye konulan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.