YEMEK DUASI OKUNUŞU - Yemek Sofra Duası Türkçe Ve Arapça Oku

Allah'a (c.c) şükretmek ve sofralardaki bereketin artması için okunur. Müslüman alemi için yemek duası önemli bir yere sahiptir. Bizlere verilen nimetlerden ötürü her yemeğe başlamadan önce veya yemeği bitirdikten sonra sofra yemek duası okumak faziletlidir. Hadis kaynaklarında da yemek duası faziletleri ile ilgili önemli bilgiler yer alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) okuduğu kısa yemek duaları için doğru yerdesiniz. Sofralarınızda yemeğinizi bitirdikten sonra okuyabileceğiniz yemek duaları için detaylara göz atınız.

YEMEK DUALARI

Hadis kaynaklarında yemek duası okumanın faziletlerine dair bilgilere yer verilmiştir. Allah'a (c.c) verilen nimetlerden ötürü şükretmek için yapılan yemek duası Türkçe ve Arapça okunuşu için doğru yerdesiniz.

Yemek Duası Okunuşu

- Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Yemek Duası Anlamı ve Faziletleri

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Türkçe Yemek Duası

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

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