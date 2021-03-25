Yoğun kar yağışı Sakarya’da etkili oluyor

Sakarya'da gece yarısı başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak sürdürüyor. Yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, şehir merkezinde ise çocukların eğlencesi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise il genelinde karla mücadele yapıyor.

Sakarya'nın 16 ilçesinde etkili olan kar yağışı Hendek, Akyazı, Taraklı, Pamukova, Geyve, Sapanca, Kocaali, Karasu ilçelerinin yüksek kesimlerimde etkili oldu. Sıcaklıkların 1 dereceye kadar düştüğü Sakarya'da şiddetli yağış yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz yönde etkilerken, bazı mahallelerdeki ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sakarya Valiliği gibi önemli merkezlerin yanı sıra yoğun nüfus kalabalığı olan Adapazarı'nın Yenikent Bölgesi'nde ise ekipler karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gece bastıran kar yağışı sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı araç sürücüleri araçlarını çalıştıramaz iken, bazı sürücüler ise araçlarını bırakıp toplu taşıma araçlarına yöneldi. Kar yağışı Adapazarı kent merkezinde ise sevinçle karşılandı. Kar yağışıyla birlikte aileler kartopu oynadığı Adapazarı'nda sosyal medya için fotoğraflarda çekildi. Yağışın etkili olduğu ilde Sakarya Büyükşehir belediyesi'ne bağlı ekipler aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçe genelinde ana arterler ve mahalle grup yollarının açık kalması için iş makineleriyle sürekli kar küreme çalışmışı yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) online takip ettiği çalışmalar özellikle yüksek kesimlerde ağılık kazandı. TEM Otoyolu, D-100 ve D-650 karayolları gibi ulaşım aksının önemli noktasında bulunan Sakarya'da Karayolları 17. Şube Şefliği ekipleri de karla mücadele çalışması yapıyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kendi sorumluluk alanlarında trafik akışının aksamaması için ek önlemler aldı. Yüksek kesimlere seyir eden araç sürücülerini uyaran ekipler, karayollarında sabah erken saatlerden itibaren başlattıkları denetim ve çalışmaları zor şartlarda sürdürüyor. Karla mücadelenin sürdüğü Sakarya'da bir de uyarı geldi. Kar yağışı ve soğuk havaya dikkat çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri su sayaçlarını don olaylarına karşı korumaya alınması noktasında abonelerini uyardı.