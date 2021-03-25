Yolcusunu taciz eden şoförün avukatından şok ifadeler!

Minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistan uyruklu 46 yaşındaki Nodıra M., tüm yolcuların inmesinin ardından minibüs şoförü İzzet A. tarafından tacizine uğradığını iddia etmişti. Cumhuriyet savcısı, sanık İzzet A. hakkında 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından 9 aydan 4,5 yıla kadar hapsi talep etti. Duruşma sonrası konuşan Nodıra M.,"Sanık avukatı duruşmada diyor ki ben niye minibüsün içinde tepki vermemişim. Ben orada daha sert bir tepki verebilirdim ama yabancı olduğum için sınır dışı edilirim korkusuyla donup kaldım" dedi.



Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İzzet A., katılan Nodıra M. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Nodıra M., kendisinin yabancı olduğunu belirterek, sert bir tepki veremedim çünkü Türkiye'den deport edilirim endişesi vardı. Kendisi beni dolmuşta zorla tutmuştur diye ifade etti.



Cumhuriyet savcısının mütalaasında, tüm dosya kapsamı incelenip değerlendirildiğinde, dosyada bulunan olay anına dair görüntüler, bilirkişi raporları, hts kayıtları, tanık beyanları, sanığın gönderdiği mesaj çıktısı, sanığın katılana isim verirken farklı beyan etmesi ve olayın meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyeceği belirtildi.



Sanığın araçta tek kalan katılanın inmesine, araç kapısını açmayıp engel olduğu, telefon numarasını alarak, adını da farklı olarak beyan edip daha sonra katılanı bıraktığı, cinsel amaçlarına yönelik sözler söylediği, ayrıca katılana mesajda gönderdiği ve bu suretle üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığına yer verildi.



4,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Mütalaada, sanığın 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından 9 aydan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

YABANCI OLDUĞUM İÇİN SINIR DIŞI EDİLİRİM KORKUSUYLA DONUP KALDIM



Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan Nodira M. şunları söyledi, "Sanık avukatı duruşmada diyor ki ben niye minibüsün içinde tepki vermemişim. Ben orada daha sert bir tepki verebilirdim ama yabancı olduğum için sınır dışı edilirim korkusuyla donup kaldım. Öldürür mü döver mi diye tepki veremedim. Kendi ülkemde olsaydım belki o adamı orada döverdim. Ben böyle bir durumda susacak biri değilim. Ben biliyorum yabancı kadınlar taciz ya da tecavüze uğradıklarında korkudan susuyorlar sınır dışı edilmemek için şikayet etmiyorlar" dedi.



"TACİZ OLSAYDI MÜŞTEKİNİN YÜZ İFADESİNE YANSIRDI"



Sanık avukatI, önceki duruşmada, müvekkili ile müştekinin arasında diyalog geçtiğini, kamera kayıtlarının da dosyada olduğunu söyleyerek "Diyalogun içinde taciz olsaydı müştekinin yüz ifadesine ve mimiklerine bunu yansıtırdı ve arka koltuğa geçerdi diye düşünüyoruz. Müşteki böyle bir olaya maruz kalsaydı tepkisini gösterirdi" dedi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Nodira M'nin 28 Temmuz 2020'de Topkapı'ya gitmek için sanık İzzet A'nın kullandığı minibüse bindiği ve Minibüsle bir süre kendi güzergahında ilerleyen sanığın daha sonra Esenler'deki otogara vardığı ve burada araç içerisinde sadece müştekinin kaldığına yer verilmişti.



İddianamede sanık İzzet A.'nın "Cinsel taciz" ve "Kişinin hürriyetini yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.