Yüksekova’da 401 kilo eroin maddesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 401 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 24 Mart tarihinde Yüksekova İlçesi Aşağıölçek Köyünde yapılan aramada batı illerine sevkiyat halinde olan bir araçta zulalanmış halde 401. kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.