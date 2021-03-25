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Giriş Tarihi: 25.3.2021 16:48 Son Güncelleme: 25.3.2021 16:55

Zabıtadan otogar esnafına bilgilendirme

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Zabıtadan otogar esnafına bilgilendirme

Zabıta Daire Başkanlığı, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’ndeki acente ve esnafa, uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, seyahat acentelerinde çalışanların maske, sosyal mesafe ile dezenfektan ve koronavirüs ile ilgili uyarı levhalarının bulundurulmasını kontrol etti.

Otogar içindeki işletmeleri denetleyen ekipler, koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere esnafın alması ve uyması gereken tedbir ve kuralları hatırlattı.

Ekipler firma sahibi ve işletmecilere, peron alanlarında bagaj etiketlerini ve çöpleri yere atmamaları, sigara yasağı, alan içerisinde ve kapı önlerinde çığırtkanlık yapılmaması, firmaların kendilerine ait olmayan peronlara ve DİŞTİ alanına otobüs park etmemeleri, yazıhane ve ikram depolarına yolcu ve yolcuya ait emanet eşya bulundurulmaması, peron indirme ve bindirme alanlarında araç temizliği yapılmaması, otobüs gişesinde firma çalışanı, firma sahibi ve görevlilerin araçlarını DİŞTİ içerisine bırakmamaları, izin verilen alanlar dışında eşya bırakarak işgalde bulunmamaları konularında hazırladıkları durum tespit tutanaklarını teslim etti. Bildirilen kurallara uyulmaması durumda cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

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Zabıtadan otogar esnafına bilgilendirme
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