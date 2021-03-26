2 bin 500 rakımda acı ölüm

Antalya kent merkezine 60 km uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Bakırlıtepe'de bulunan TÜBİTAK Gözlemevi'nin güvenlik amiri Hamdi Şeker'in ani ölümü büyük üzüntü yarattı. Önceki gece saat 04.00 sularında gözlemevinin dinlenme odasında arkadaşı, Şeker'i hareketsiz yatarken buldu. Evli ve 2 çocuk babası Şeker için ambulans çağrıldı. Sağlık ekibi kar nedeniyle belirli bir noktaya kadar ambulansla ilerleyebildi. Yürüyerek 2 bin 500 metre yükseklikteki gözlemevine ulaşan ekip, amir Şeker'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze atv aracıyla ambulansa ulaştırıldı. Eşini kaybettiği haberini alan Öznur Şeker gözyaşlarına boğuldu. Şeker komasından öldüğü değerlendirilen Şeker, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.