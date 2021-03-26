220 kilogram kaldırmaya çalışan sporcunun göğüs kası kemikten koptu

23 yaşındaki Ryan Crowley, talihsiz bir an yaşadı. Sporcu, 220 kilogram Bench Press denerken göğüs kası yırtılması yaşandı. Bu yaralanma sonucu Dubai'de ameliyat edilen Crowley'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 SAAT SÜREN AMELİYAT

Yaşadığı süreci anlatan talihsiz sporcu "Bunun olduğuna inanamıyorum göğüs kaslarım resmen kemiğimden koptu. Ameliyat sadece 1 saat olacaktı ama maalesef 4 saat sürdü. Tendonların kemiğe bağlanma yerlerinden ayrılıp kopması nedeniyle yeniden bir yapılandırma söz konusuydu.Tendonu kemikten sonra kası da tendondan kopardım. Doktor ayrıca, kemiklerim çok yoğun olduğu için tendonu takarken bazı sorunlar yaşadı, kemiklerim tendonu yeniden takmak için kullanılan aletleri kırdı. Ancak şimdilerde iyileşiyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

"İLTİHAP ÇUVALI GİBİYİM"

"Şu anda hala çok ağrım var" diyen Crowley, şöyle devam etti: "Tüm vücudum ayak parmaklarımdan ellerime kadar şişmiş. Karnım aşırı derecede şişmiş ve kelimenin tam anlamıyla hareket ettikçe sallanan bir sıvı var. İltihap çuvalı gibiyim. Ama yeniden kısa sürede toparlanıp oraya tekrar gideceğim."