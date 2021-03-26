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Giriş Tarihi: 26.3.2021 15:59

500 milyon yıllık fosil sergilenecek

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
500 milyon yıllık fosil sergilenecek

Buz kütlesinin içinde ormana atılan atıklardan yapılmış 500 milyon yıllık fosil sergilenecek.

İstanbul Sultangazi Belediyesi'nde Orman haftası nedeniyle Ormanları korumazsak geleceğe bırakacağımız mirasımızın sadece atıklar olacağına dikkat çekilecek. Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nında, buz kütlesinin içinde ormana atılan atıklardan yapılmış 500 milyon yıllık fosil sergilenecek.

Ormanlar dünyanın nefes alanları, yarınlara bırakacağımız en önemli mirasımızdır. Sultangazi Belediyesi Orman Haftası dolayısıyla "Çevreyi Koru Özenle, Geleceğe Bak Güvenle" sloganı ile anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza atıyor.

Ormanları korumazsak geleceğe bırakacağımız mirasımızın sadece atıklar olacağına dikkat çekmek amacıyla Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nında, buz kütlesinin içinde ormana atılan atıklardan yapılmış 500 milyon yıllık fosil sergilenecek. Etkinlik alanında, atıkların orman içinde ne kadar süre yaşadığı ve ülkemizde yer alan ormanlarla ilgili sayısal verilerin de olduğu birçok bilgilendirici içeriklerle de doğanın korunmasının öneminin altı çizilecek.
Sürpriz etkinliklerin yanı sıra çocuklarla birlikte fidan dikimi de yapılacak.

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500 milyon yıllık fosil sergilenecek
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