Kahire'den İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktan inen yolcular arasında buluna 4 kişinin davranışları şüphe çekti. Havalimanı polisi 4 kişiyi takibe aldı. Bir süre izlenen yolcular X-ray cihazına geldi.

3 BİN 500 PAKET KORONAVİRÜS VE KANSER İLACI ÇIKTI

Valizlerin kontrolleri yapıldığı sırada ekipler harekete geçti. Açılan valizlerden 3 bin 500 paket koronavirüs ve kanser ilacı çıktı. 4 yolcu da polis merkezine götürüldü.

6 Milyon liralık kaçak ilaç getirmişler! Kahire’den gelen uçakta kaçan korona ilacı çıktı | Video

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON LİRA



Polis ekipleri tarafından yapılan sorguda piyasaya sürülmek istenen ilaçların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu ve sipariş üzerine getirildiği belirlendi. Sağlık bakanlığı onayı olmayan ilaçlara el konuldu. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan yolcuların emniyetteki işlemleri devam ediyor.