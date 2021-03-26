70 yaşında kadın kuran okumayı öğrendi

Şırnak'ın Silopi ilçe müftülüğü ile Silopi Gençlik Merkezi protokolünde hizmet veren Kur'an Kursuna kaydını yapan Beyaz Tunç, Kur'an'ı Kerim'i öğrenerek, okumanın yaşı olmadığını gösterdi.

Beyaz Tunç ve torunları yaşında olan Aynur Tonğ Mina Ecrin Öter için Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi. Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid okutuldu.

Ardından Kur'ana geçen Tunç Öter ve Tonğ'a Kur'an'ı Kerim hediye edildi. 70 yaşındaki Tunç, Kur'an'ı Kerime geçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kurs Hocası Medine Tuncer ise şunları söyledi:

"Burada 7 den 70'e öğrencimiz var. Benim en küçük öğrencim 8 yaşında en büyük olan da 70 yaşındadır. Beyaz teyzeye iki senedir ders veriyorum. Burada ise bir yıldır ders veriyorum. Beyaz teyze kuran okumayı çok istiyordu. Onun duaları buraya geldim. Torunlarını okutmuş gelinlerini okutmuş ben okumadım siz okuyun demiş. Allah ona da nasip etti."