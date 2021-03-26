Adana'da vahşet! Boğazını kestiler

Bunun üzerine kısa süre sonra iki kişi geldi. Ergül şahıslar ile bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce iki şahıs demir ve tahta sopa ile sürücüye saldırdı. Sürücü de kendini korumak için yanındaki bıçağı çıkardı. Ancak sürücü kafasına aldığı darbe ile yere yığılıp elindeki bıçağı düşürdü.