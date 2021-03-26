Adıyaman'da sır olay! 58 gün oldu



Güvenlik güçlerince aranan oğlundan 58 gündür haber alamadıklarını belirterek yardım isteyen babası Mehmet Kurt, "Oğlum kendisine gelen bir telefondan sonra evden ayrılmış. Sonra arabasını terk edilmiş olarak buldular. Nerede olduğunu bilmiyor ve bulunmasını istiyoruz. Hem biz hem eşi hem de çocukları perişan durumda" dedi. Anne Hacer Kurt da kayıp olan oğlunun evine dönmesini beklediklerini ifade etti.