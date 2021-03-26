Ahlaksız teklifi yapan vekile savcılıktan ret

Muğla'daCemal Metin Avcı tarafından bir çiftlik evinde katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyen CHP'li Muğla Milletvekili'nin Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı. Girgin ile arasında 1.5-2 dakikalık bir telefon görüşmesi geçtiğini söyleyen baba, CHP Grup Başkanvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in durumla ilgili kendisinden bilgi aldığını belirtmişti. Baba Gültekin, Girgin'in kendisini arayarak taziye dilekleri ilettiğini ardından "Davadan vazgeç" dediğini söylemişti. Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu söyleyen baba kendisine para teklif edildiğini anlatmıştı. Girgin, Gültekin'in kendisine iftira attığını ileri sürerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyrusunda bulunmuştu. Dosya, açıklamalar İstanbul merkezli televizyondan yapıldığı için yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık, taraflardan birisinin milletvekili, diğerinin kamuoyunda takip edilen bir kadın cinayetinde maktulün babası olması nedeniyle haberin kamuoyunu ilgilendirdiğini anlattı. Hakaret ve iftira suçunun olmadığı belirtilerek dosya kapatıldı.