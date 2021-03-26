Akçakoca-Düzce yolunda heyelan

Akçakoca- Düzce yolunda bir heyelan meydana geldi.
AÇIKLAMA YAPILDI
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akçakoca-Düzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökmesi meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır. Akçakoca dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir. Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır"