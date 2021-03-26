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Giriş Tarihi: 27.3.2021 00:32

- yolunda heyelan

ABBAS ÇAKAR

Valiliği tarafından yapılan açıklamada - Düzce yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çökmelerin meydana geldiği ve bu nedenle yolun her iki taraflı trafiğe kapandığı duyuruldu.

Akçakoca- Düzce yolunda bir heyelan meydana geldi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akçakoca-Düzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökmesi meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır.‬‪ Akçakoca dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir. ‬Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır"

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Akçakoca-Düzce yolunda heyelan
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