Akçakoca-Düzce yolunda heyelan

Akçakoca- Düzce yolunda bir heyelan meydana geldi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akçakoca-Düzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökmesi meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır.‬‪ Akçakoca dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir. ‬Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır"