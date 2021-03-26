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Giriş Tarihi: 26.3.2021 23:09

Nasıl Kılınır? - Kaç Rekattır ve Nasıl Kılınır? - Erkek ve Kadın İçin Kılınışı Anlatımı

Akşam Namazı Nasıl Kılınır? - Akşam Namazı Kılınışı Kaç Rekattır ve Nasıl Kılınır? - Erkek ve Kadın İçin Kılınışı Anlatımı

Namaz kılmak sözlükte bağışlanma dilemek, eğilmek ve yalvarmak anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de namaz kılmanın önemine defalarca vurgu yapılmıştır. İslamın ikinci şartıdır ve farz olarak buyurulmuştur. da farz olan beş vakit namaz içerisinde bulunur. hakkında birçok kişi detaylı bilgileri araştırmaktadır. Akşam namazı nasıl kılınır ve akşam namazı kaç rekattır gibi sorular bunların başında gelir. Peki, kadın ve erkek için akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Ayrıntılı bir şekilde kılınışı anlatımına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Müslüman alemi için en önemli ibadetlerden birisi de namaz kılmaktır. Farz olarak buyurulan bu ibadeti herkesin yerine getirmesi gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde namaz kılmanın önemine de birçok kez vurgu yapılmıştır. Akşam namazı kılınışı ise bu noktada sıkça araştırılan konulardan birisidir. Akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusuna ayrıntılı cevabı aşağıdan öğrenebilirsiniz. Peki, kadın ve erkek için akşam namazı nasıl kılınır ve akşam namazı kaç rekat?

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam ezanının ardından evde veya camiilerde kılınabilmektedir. Diğer vakit namazlarında olduğu gibi akşam namazını da camiide kılmak daha faziletledir. Akşam namazı üç farz ve iki sünnet olmak üzere beş rekattan oluşur. Bu namazda öncelikle üç rekat olan farz kılınır. Daha sonra ise iki rekatlık sünnet kılınır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı kılınışı konusunda hem kitaplardan hem de internet üzerinden birçok kişi detaylı ve doğru bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaktadır. Kadın ve erkek için akşam namazı kılınışı aynıdır. Akşam namazı nasıl kılınır sorusunun ayrıntılı cevabı ise şöyle;

Akşam Namazı Farzının 1. Rekatı

Kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI 2 REKAT SÜNNET KILINIŞI

Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

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Akşam Namazı Nasıl Kılınır? - Akşam Namazı Kılınışı Kaç Rekattır ve Nasıl Kılınır? - Erkek ve Kadın İçin Kılınışı Anlatımı
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